Минтруд Саратовской области рассказал о правилах использования маткапитала

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Представители Министерства труда и социальной защиты Саратовской области дали пояснения по вопросу использования регионального материнского капитала для оплаты обучения детей, в том числе в автомобильных школах.

В ведомстве уточнили, что средства, выделяемые в рамках программы регионального материнского капитала, могут быть использованы для финансирования образовательной деятельности, если она проводится по официально утвержденным (аттестованным) образовательным программам.

Таким образом, возможность оплаты обучения в организациях, включая автошколы, посредством регионального материнского капитала существует при условии наличия у таких организаций действующей государственной лицензии и реализации учебного процесса по сертифицированной программе.