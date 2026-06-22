На заводе в Энгельсе зарплата рабочего коллектива превысила 140 тысяч рублей

Глава Энгельсской администрации Максим Леонов провел встречу с руководителем организации «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым.

Эта компания, специализирующаяся на производстве оборудования для нефтегазового сектора, успешно завершила значительный инвестиционный проект, организовав комплексное производство продукции для ведущих энергетических гигантов: «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла» и «Роснефти». За прошедший год коллектив предприятия увеличился до 122 сотрудников, а средний уровень оплаты труда составил 141 тысячу рублей.

Максим Леонов отметил, что администрация района всячески поддерживает компанию, которая, в свою очередь, провела модернизацию своих производственных мощностей и обеспечила работникам благоприятные и современные условия труда.