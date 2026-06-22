В Саратовской области 27 июня не продадут спиртное

В Саратовской области 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкогольных напитков. В этот день отмечается День молодежи.

Согласно региональному законодательству, спиртное нельзя будет купить на всей территории области. Запрет не распространяется на торговлю алкоголем в местах общественного питания.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: индивидуальные предприниматели могут заплатить до 40 тысяч рублей, юридические лица — до 300 тысяч рублей. В регионе установлены шесть дней, когда продажа алкоголя запрещена: 25 января (День студенчества), Последний звонок (дата изменяется), 1 июня (День защиты детей), последняя суббота июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День трезвости).