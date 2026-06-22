В День памяти и скорби в Парке Победы прошли памятные мероприятия

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В День памяти и скорби, на рассвете в Парке Победы Саратова состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие объединило представителей органов власти, ветеранов боевых действий и специальной военной операции, членов Общественной палаты области, активистов молодежных и ветеранских организаций, а также курсантов военных училищ.

Церемония началась с памятного шествия. Участники акции прошли единым строем по главной аллее Парка Победы к мемориалу «Вечный огонь», держа в руках лампады с зажженными свечами.

У подножия монумента была сформирована масштабная «Огненная картина» на тему Великой Отечественной войны. Инсталляция из тысячи свечей, выложенная представителями молодежных объединений, стала символом негасимой памяти о защитниках Отечества.

Митинг открылся музыкальным прологом — прозвучала песня «Священная война», навсегда оставшаяся символом начала самой кровопролитной и жестокой в истории нашего Отечества.

К участникам церемонии обратились председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов и председатель Саратовского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Сергей Овсянников. Выступающие подчеркнули важность сохранения исторической правды для будущих поколений, не допуская её искажения и оскорбления.

В завершение митинга присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. В этот момент прозвучал оружейный салют. Завершилась церемония возложением цветов и венков к мемориалу «Вечный огонь».

Участник региональной программы «Наши герои» Александр Ханин, также принявший участие в мероприятии, отметил важность патриотического воспитания в современном обществе:

«Сегодня очень важно для всех нас, особенно для подрастающего поколения, донести информацию о Великой Отечественной войне, той цене, которую советский народ заплатил за освобождение нашей Родины и всего мира от «коричневой чумы». День памяти и скорби – это день, который предупреждает каждого из нас о недопустимости повторения тех страшных событий. Поэтому очень важно сегодня не только сохранить историческую память, но и мужественно бороться против любых попыток её искажения и оскорбления. События на Украине и специальная военная операция - это отголосок этой страшной войны, очередная попытка возрождения старых нацистских идей. Поэтому так важно сегодня объединиться и в очередной раз защитить наш суверенитет и нашу идентичность».

Мероприятие было организовано министерством внутренней региональной и муниципальной политики области совместно с администрацией муниципального образования «Город Саратов» и молодежными организациями области.