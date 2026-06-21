В ДТП с фурой под Саратовом погибли женщина и ребенок

В Гагаринском районе Саратова 21 июня произошло смертельное ДТП. В 15:44 в службу «112» поступила информация о том, что вблизи села Боковка столкнулись фура и легковой автомобиль «Хендай» .

В результате аварии в легковом автомобиле погибли женщина и ребенок. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших, сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада .

На месте работают спасатели, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.