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НовостиОбщество21 июня 2026 15:02

В ДТП с фурой под Саратовом погибли женщина и ребенок

Смертельное ДТП в Гагаринском районе: погибли два человека
Источник:kp.ru

В Гагаринском районе Саратова 21 июня произошло смертельное ДТП. В 15:44 в службу «112» поступила информация о том, что вблизи села Боковка столкнулись фура и легковой автомобиль «Хендай» .

В результате аварии в легковом автомобиле погибли женщина и ребенок. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших, сообщил начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада .

На месте работают спасатели, медики центра медицины катастроф, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются.