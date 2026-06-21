День памяти и скорби: саратовцы почтут героев минутой молчания

В День памяти и скорби в Саратовской области пройдет минута молчания. Она состоится 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. В 13:15 по саратовскому времени жители региона присоединятся к общероссийской акции, чтобы почтить память павших героев и всех, кто пережил тяготы тех страшных лет.

В этот день мы вспоминаем час, который коренным образом изменил судьбы миллионов людей. Минута молчания — символ скорби и благодарности тем, кто отдал жизнь за Родину. Важно, чтобы каждый мог остановиться и мысленно сказать «спасибо» защитникам Отечества.

Приглашаем всех жителей Саратовской области присоединиться к минуте молчания 22 июня в 13:15.