Саратовцы сообщают о рекордных ценах на бензин: АИ-95 — 120 рублей

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Саратовцы сообщают о рекордных ценах на бензин. По городу образуются километровые пробки, а цены на некоторых АЗС достигают 120 рублей за литр АИ-95, пишет читательница «Комсомольской правды» . На заправках с более низкими ценами выстраиваются очереди, а некоторые водители закупают топливо впрок, из-за чего ситуацию уже сравнивают с ажиотажным спросом на гречку и сахар в прошлые годы.

Для сравнения: ещё весной 2026 года средняя цена АИ-95 в Саратовской области составляла около 67 рублей за литр, что почти вдвое ниже отдельных ценников, замеченных сейчас на некоторых заправках .

Ситуация находится на контроле властей. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что объёмы отгрузки топлива в регион увеличены примерно на 70% по сравнению с обычным уровнем, а дефицита запасов в области нет