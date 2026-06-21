Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2026 12:09

Саратовцы сообщают о рекордных ценах на бензин: АИ-95 — 120 рублей

Цена на бензин в Саратове достигла 120 рублей за литр
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Саратовцы сообщают о рекордных ценах на бензин. По городу образуются километровые пробки, а цены на некоторых АЗС достигают 120 рублей за литр АИ-95, пишет читательница «Комсомольской правды» . На заправках с более низкими ценами выстраиваются очереди, а некоторые водители закупают топливо впрок, из-за чего ситуацию уже сравнивают с ажиотажным спросом на гречку и сахар в прошлые годы.

Для сравнения: ещё весной 2026 года средняя цена АИ-95 в Саратовской области составляла около 67 рублей за литр, что почти вдвое ниже отдельных ценников, замеченных сейчас на некоторых заправках .

Ситуация находится на контроле властей. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, что объёмы отгрузки топлива в регион увеличены примерно на 70% по сравнению с обычным уровнем, а дефицита запасов в области нет