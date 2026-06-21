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«Бензин скупают как гречку»: саратовцы жалуются на ажиотажный спрос на топливо

По данным мониторинга соцсетей, на отдельных АЗС стоимость литра АИ-95 достигала 120 рублей, АИ-92 продавался по 110 рублей. Подобные случаи фиксируются как в Саратове, так и в отдалённых районах региона.

По словам автомобилистов, на заправках с более низкими ценами образуются очереди, а некоторые водители закупают топливо впрок, из-за чего ситуацию уже сравнивают с ажиотажным спросом на гречку и сахар в прошлые годы.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что объёмы отгрузки топлива в регион увеличены примерно на 70% по сравнению с обычным уровнем. По его словам, речь идёт о временных логистических сложностях, при этом дефицита запасов топлива в области нет.

«Бензин скупают как гречку»: саратовцы жалуются на ажиотажный спрос на топливо

Для сравнения: ещё весной 2026 года средняя цена АИ-95 в Саратовской области составляла около 67 рублей за литр, что почти вдвое ниже отдельных ценников, замеченных сейчас на некоторых заправках.