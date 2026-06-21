В Саратове реализуют крупный инвестпроект по производству бытовой техники

На международном форуме KazanForum было объявлено о значительных инвестициях, предназначенных для строительства предприятия по выпуску бытовой техники в Саратовской области.

Данная инициатива была представлена среди наиболее перспективных инвестиционных предложений российских регионов на выставочной площадке форума.

Саратовская область также продемонстрировала другие крупные проекты, включая создание многофункционального туристического комплекса, строительство гостиничного комплекса и упомянутое выше производство бытовой техники.