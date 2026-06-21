Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2026 7:24

В Саратове реализуют крупный инвестпроект по производству бытовой техники

Данная инициатива была представлена среди наиболее перспективных инвестиционных предложений
Источник:kp.ru

На международном форуме KazanForum было объявлено о значительных инвестициях, предназначенных для строительства предприятия по выпуску бытовой техники в Саратовской области.

Данная инициатива была представлена среди наиболее перспективных инвестиционных предложений российских регионов на выставочной площадке форума.

Саратовская область также продемонстрировала другие крупные проекты, включая создание многофункционального туристического комплекса, строительство гостиничного комплекса и упомянутое выше производство бытовой техники.