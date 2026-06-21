В Саратовской области за прошедшие сутки произошло девять пожаров

В Хвалынском районе на трассе горел легковой автомобиль. На тушение выезжал 1 пожарный расчет.

В Энгельсе на Транспортной на 58 квадратах горели надворные постройки на территории частного домовладения. На тушение выезжали 3 пожарных расчёта. Также на Маяковского на 8 квадратах горел деревянный сарай. На тушение выезжали 2 расчёта.

Под Саратовом женщина получила ожоги, разжигая печь в бане.

В селе Зоркино Марксовского района на открытой площадке загорелся легковой автомобиль, сгорели также 3 тюка соломы. С огнем на 24 квадратах справился 1 пожарный расчёт.

МЧС Саратовской области

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