Балакoвский МР принял участие в конференции «Малая Родина — большая любовь»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Молодёжном центре Балакова состоялась региональная конференция «Малая Родина — большая любовь», в которой активное участие приняли жители муниципального района. На дискуссионных площадках собрались специалисты в сферах культуры, образования и молодёжной политики, а также дизайнеры и активные жители, чтобы обменяться опытом и представить проекты, направленные на патриотическое воспитание, укрепление любви к Родине и налаживание межпоколенческих связей.

Проектная площадка МАУК «Дворец культуры» — «Локальная идентичность — драйвер экономики и туризма» собрала педагогов, работников учреждений молодёжной политики и культуры. Участники обсудили, как уникальные черты Балаково могут стать основой для новых проектов, фестивалей и повышения туристической привлекательности региона. В рамках площадки были представлены проекты «Голоса СВОих», «Волжский венец» и «Балаково.Добро.Энергия». Гости услышали живые выступления артистов, увидели хоровод «Волжское кружево» и получили практические рекомендации о том, как начать собственный проект, опираясь на локальную идентичность.

На экспертной площадке «Культурное наследие — основа воспитания гармоничной личности» с докладами выступили сотрудники Балаковского центра культурного развития. В ходе встречи обсуждались вопросы сохранения культурного наследия, его ключевые функции и цели, а также практический опыт создания «моста» между поколениями. Для участников были организованы три мастер класса, позволившие закрепить представленные подходы на практике.

Всего в рамках конференции в Балаково организованы площадки в 11 учреждениях культуры, образования и молодёжной политики. В мероприятиях приняли участие около тысячи жителей.

Заключительным аккордом конференции стал гала концерт в Городском центре искусств, где свои номера представили участники из районов области.

Представители Балаковского муниципального района также приняли очное участие в мероприятиях, прошедших в городе Саратове.