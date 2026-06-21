Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем медицинского работника

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21 июня 2026 года отмечается профессиональный праздник – День медицинского работника. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, направил поздравления всем специалистам этой сферы.

Этот день – дань уважения людям, обладающим такими качествами, как сила духа, высокая ответственность и благородство. Праздник охватывает всех, кто задействован в системе здравоохранения: от врачей в поликлиниках и больницах до фельдшеров в сельской местности, бригад скорой помощи и докторов в военных госпиталях.

Губернатор выразил искреннюю признательность каждому медицинскому работнику, а также ветеранам отрасли, внёсшим значительный вклад в развитие отечественной медицины.

Особо отмечена роль саратовских медиков, чьи уникальные специалисты успешно совершенствуют методы лечения даже самых тяжёлых недугов. Достижения саратовской медицинской школы получили широкое признание за пределами региона, что свидетельствует о высочайшем профессионализме медицинских работников области.

В завершение, губернатор поблагодарил всех за самоотверженность, милосердие и преданность своему делу, пожелав крепкого здоровья, добра и благополучия.