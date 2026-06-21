Саратовская область отправила в Хасавюрт тридцать голов крупного рогатого скота

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Первая партия высокопродуктивного скота поступила в Хасавюртовский район Дагестана для пострадавших от стихии аграриев. 30 голов племенного крупного рогатого скота из Саратовской области были доставлены в село Адильотар. Эти животные предназначены для местных жителей, подворья которых были серьезно повреждены в результате весенних паводков и ливней.

Прибывший ценный груз на месте встретили заместитель главы администрации Хасавюртовского района Нурулла Муртазаллиев и представители местного населения. Ход доставки и распределения скота контролирует врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Рамазанов. Мероприятие инициировано Министерством сельского хозяйства России.

Всего пострадавшим аграриям Дагестана безвозмездно передадут 137 голов крупного рогатого скота из разных областей страны. Помимо Саратовской, в благотворительной акции участвуют хозяйства Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Следующие поставки скота ожидаются в республике в ближайшее время.

Жители села Адильотар выразили искреннюю признательность Минсельхозу РФ и фермерам регионов-участников за оказанную помощь в трудный для дагестанских аграриев период. Эта поддержка поможет оперативно компенсировать потери и восстановить хозяйственную деятельность.