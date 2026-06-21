Саратовским выпускникам предлагают более 19 тысяч бюджетных мест

Фото: Минобразования Саратовской области

С 20 июня в Саратовской области официально стартует приёмная кампания в учреждения среднего профессионального и высшего образования.

«В этом году абитуриентов ждут 50 областных колледжей и техникумов, 19 структурных подразделений вузов, где можно получить профессию по 167 актуальным специальностям. 17 вузов региона предлагают более 500 направлений обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Общий бюджетный приём в колледжи составит почти 11 тысяч мест, а в вузах — более 8 тысяч», – отметила заместитель министра образования Людмила Григорьева.

Документы можно подать тремя способами: онлайн через «Госуслуги», лично в приёмную комиссию или по почте заказным письмом. В колледжи приём на очную форму продлится до 15 августа, при наличии свободных мест прием может быть продлен до 25 ноября. Для вузов основные даты: до 20 июля — для тех, кто сдаёт внутренние испытания, и до 25 июля — для поступающих по ЕГЭ.

Особое внимание в этом году уделено целевому обучению. На платформе «Работа России» уже размещено более 1000 предложений от работодателей. Абитуриент может выбрать подходящее предложение, заключить договор с будущим работодателем и получить гарантированное трудоустройство после выпуска. С 2026 года действует важное нововведение: при поступлении в колледжи по целевому договору абитуриенты зачисляются в первоочередном порядке вне зависимости от баллов аттестата. Кроме того, договор о целевом обучении можно заключить не только при поступлении, но и в процессе обучения — на любом курсе.

Подробная информация о сроках, правилах приёма и целевых предложениях доступна на официальных сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги».