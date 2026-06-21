"Что делать" - на фасаде дома Чернышевского

Спектакль театра "БалаганчикЪ" "Что делать? Опыт противостояния" по мотивам романа Н. Г. Чернышевского, намеченная на 23, 24 и 26 июня в 19:00, пройдет в необычной локации. Постановка пройдет на фасаде Дома Чернышевских.

Это знаковое представление является частью грандиозного арт-проекта театра "Балаганчикъ" под названием "Что делать? - Войти в историю!". Проект был реализован в 2019 году благодаря финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, Управления культуры администрации города Саратова и Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского.

Накануне премьеры, семь лет назад, был создан видеоролик, где запечатлены юные актеры, поочередно воплощавшие образ Феди, младшего брата Веры Павловны. Сегодня эти ребята стоят на пороге взрослой жизни. Теперь роль Феди исполнит Алеша, младший брат одного из них, Вани Виноградова.

Благодаря усилиям Елены Гладыревой (Елены Смирновой), автора инсценировки и режиссера, спектакль был удостоен самой престижной областной театральной награды – "Золотого Арлекина" в номинации "Лучшая работа режиссера".

Персонажи и их исполнители: Автор – Владимир Смирнов Вера Павловна – Даяна Жукоцкая Марья Алексеевна, мать Веры Павловны – Ирина Короткова Павел Константинович, отец Веры Павловны – Михаил Юдин Лопухов – Александр Гулин Жюли – Елизавета Симагина Сторешников – Александр Кравцов Невеста – Эвелина Жукоцкая, Кристина Брайт Федя – Алеша Виноградов Матрена – Ирина Евтеева

Продолжительность спектакля – 1 час. Билеты доступны по ссылке: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-balaganchik/e33 Контактные телефоны: (8452) 26-30-06, 8-987-838-15-24. Обратите внимание, что приобрести билеты можно онлайн с использованием Пушкинской карты.