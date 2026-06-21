В трех районах Саратовской области на сутки выключили воду

Жителей Саратова призывают заблаговременно создать запасы питьевой воды. Эта мера, запланированная на воскресенье, 21 июня, направлена на уменьшение нагрузки на гидравлическую инфраструктуру города.

Подача холодной воды будет временно приостановлена для абонентов, проживающих в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах, в следующих пределах улиц:

1-й Магнитный проезд, Крайняя, 4-й Симбирский проезд, 2-й Хвалынский проезд, 1-я Садовая, Чапаева, Большая Горная, Рахова, Астраханская, Детский Парк, Пугачева/Рабочая, Разина, железная дорога, Большая Горная, Мурманский проезд, 6-й Мурманский проезд, Танкистов, 1-й Магнитный проезд.

Ожидается снижение давления воды в следующих районах:

Большая Горная, Симбирская, Зарубина, Рахова, Московская, Астраханская;

Рабочая, Рахова, 2-я Садовая, Чернышевского, Верхняя, железная дорога, 4-я Дровяная, Рабочая.

Подача воды будет прекращена в 01:00 24 июня. Восстановление работы водовода начнется в 11:00 25 июня.