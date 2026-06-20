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Второй день фестиваля «ПРЕМА» в Энгельсе начался с активностей на рассвете. Уже к 8 утра гости вышли на йогу: мощный класс «108 приветствий солнцу» провела Анна Артемьева. Народу собралось много — некоторые приехали специально ради этого ритуала, все занимались активно и с полной отдачей.

Второй день «ПРЕМЫ»: йога, хороводы и индийский музыкант

Одной из важных и дорогих сердцу традиций фестиваля стали хороводы и реконструкция славянского праздника Солнцестояния. На главной сцене гостям показали и рассказали о практиках хороводов. Атмосфера единения и радости была настолько заразительной, что даже собаки, приехавшие с хозяевами, увлеченно кружились вместе со всеми.

Второй день «ПРЕМЫ»: йога, хороводы и индийский музыкант

Вечерний концерт запомнился особым драйвом: «рашн дэнс» стал его лейтмотивом. Гости танцевали под зажигательные ритмы, а особую атмосферу создал индийский музыкант Битту Маллик, который своей игрой и энергетикой вдохновил всю площадку. На фестивале коллектив в ярких индийских костюмах знакомил гостей с историей и значением мантр, рассказывая о древних традициях.

Второй день «ПРЕМЫ»: йога, хороводы и индийский музыкант

Постоянный гость «ПРЕМЫ» — собака Нора, которая приезжает на мероприятие уже не первый год из Переславля-Залесского (почти 1000 км). Их стильный бус второй год подряд выполняет функцию фотозоны для участников. Корреспондент «Комсомольской правды» опросил гостей, которые поделились впечатлениями и рассказали, чего ждут от этих трех дней на природе.