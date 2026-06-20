Панков поздравил медработников с профессиональным праздником

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с медицинскими работниками в Ртищево и Балашове. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Панков поздравил медработников с профессиональным праздником

«Накануне Дня медицинского работника поздравил тех, в чьих руках здоровье и жизнь людей. Это врачи, медсёстры, сотрудники скорой помощи, фельдшеры сельских ФАПов. Передал благодарственные письма и ценные подарки медработникам Аркадакского, Аткарского, Екатериновского, Калининского, Красноармейского, Лысогорского, Романовского, Самойловского и Турковского районов. А в Ртищево и Балашове, где в эти дни работал, пригласил медработников на чаепитие. Рад, что смог поздравить их лично.

Среди них – уникальные специалисты с многолетним опытом. Стаж акушера-гинеколога Натальи Юрьевны Болдиной - уже более 50 лет. Скольких детей она привела в мир, и не сосчитать. Медицинские сёстры Татьяна Викторовна Косова, Елена Ивановна Стеклова, Марина Ивановна Кирюхина посвятили своей профессии более сорока лет. А Ирина Юрьевна Грушевская – 34 года. Такие врачи, как Ирина Юрьевна Кузнецова, сохраняют здоровье сельских жителей. Иногда в очень сложных условиях. Горжусь, что у нас много таких специалистов – профессиональных и надёжных.

Панков поздравил медработников с профессиональным праздником

Тепло пообщались за чашкой чая. Не обошлось и без острых вопросов. В том числе, по льготному лекарственному обеспечению, кадрам, оснащению и транспорту. Будем вместе искать решения.

Поздравляю с праздником всех медицинских работников нашей области. Люди в белых халатах – это не просто профессия, а призвание», - отметил Николай Панков.