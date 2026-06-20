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НовостиОбщество20 июня 2026 12:15

Саратовцы увидели «облачное одеяло»: редкое явление

Саратовцы делятся кадрами редких облаков
Источник:kp.ru
Фото: Олег Зябкин

Фото: Олег Зябкин

Над Саратовом можно было наблюдать редкое облачное явление — Asperitas (от лат. «шероховатость»). На снимках видна нижняя граница облаков с волновыми складками, напоминающими рябь на воде или одеяло.

Asperitas — самый «молодой» тип облаков, официально включённый в Международный атлас ВМО в 2017 году. Они формируются в предгрозовой обстановке: крупные капли влаги испаряются при контакте с сухим воздухом, создавая нисходящие потоки. При умеренном сдвиге ветра эти потоки искривляют облачные массы, создавая хаотично-волнистый рельеф.

Появление этих облаков связано с усилением конвекции перед грозой. Если вы видели это «облачное одеяло» — делитесь кадрами!