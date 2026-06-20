В Саратове на ярмарке запретили открыто показывать нижнее белье

На летней ярмарке на Театральной площади Саратова, которая проходит с 16 по 28 июня, для продавцов установлены строгие правила торговли. Одно из самых необычных требований касается нательного белья: его запрещено выставлять на открытые витрины. Согласно распоряжению мэра Игоря Молчанова, такие товары должны храниться исключительно в закрытых упаковках или коробках, чтобы не попадаться на глаза покупателям.

Помимо этого, действуют стандартные санитарные нормы. Скоропортящиеся продукты — мясо, рыба, молочные изделия и колбасы — должны находиться только в холодильниках независимо от погоды. Продавцы обязаны иметь вывеску с названием организации, весы, документы о качестве продукции и поддерживать идеальную чистоту на рабочем месте.

Организаторы ярмарки просят саратовцев с пониманием отнестись к новым правилам.