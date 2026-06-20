Роспотребнадзор признал безопасными только 20 пляжей в Саратовской области

Роспотребнадзор признал безопасными только 20 из 51 официального пляжа Саратовской области. Проверка качества песка и воды не выявила паразитов и вредных микроорганизмов на этих территориях. В список разрешенных вошли: городской пляж в поселке Духовницкое, пляжи детских лагерей «Колос», «Юность» и «Олимпиец», пляжи в Балакове (7-й и 1-й микрорайоны) и Хвалынске, саратовские зоны отдыха на набережной, в Затоне и Степном, а также энгельсский городской пляж и база отдыха «Чайка».

Остальные 31 пляж пока не соответствуют санитарным требованиям. Некоторые из них работают в режиме «солярия» — купание там запрещено. Власти оборудовали 51 официальную зону отдыха, однако, как показали пробы Роспотребнадзора, менее половины из них безопасны для купания с эпидемической точки зрения.

Купальный сезон в регионе стартовал 12 июня. Жителям и гостям области рекомендуется выбирать только официально разрешенные пляжи. Информация о безопасности конкретных зон отдыха будет обновляться.