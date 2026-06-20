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НовостиОбщество20 июня 2026 11:48

Житель Энгельса перевёл мошенникам более 1 миллиона рублей

В Энгельсе мужчина перевёл мошенникам все сбережения
Источник:kp.ru

В Энгельсе 58-летний мужчина стал жертвой мошенников и лишился более 1 миллиона рублей. В полицию он сообщил, что через мессенджер с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником электронного портала.

Мужчина заявил, что личный кабинет взломали злоумышленники, которые получили доступ к данным и пытаются оформить на него крупный кредит. «Специалист» настоятельно рекомендовал срочно перевести все накопления на «безопасный счёт», чтобы спасти деньги.

Потерпевший выполнил указания и перевёл на реквизиты аферистов более миллиона рублей. Когда он понял, что его обманули, было уже поздно. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас полиция ищет злоумышленников. Ущерб для семьи значительный