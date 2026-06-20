«Шедевры мирового балета» завершат сезон в Саратове

В Саратовском театре оперы и балета 27 и 28 июня пройдут Гала-концерты «Шедевры мирового балета», которые по традиции завершат театральный сезон. Это яркое событие дает зрителям редкую возможность увидеть ведущих солистов саратовского балета на одной сцене в один вечер. В программе заявлены номера из сокровищницы мирового репертуара: «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Корсар», «Пламя Парижа», «Барышня и хулиган», «Золотой век» и другие.

Украшением концерта станут номера современной хореографии, специально подготовленные артистами труппы к Гала-концерту. Программа рассчитана на разную категорию зрителей — ценителей и любителей прекрасного искусства музыки и танца. Зрителей ждет настоящий праздник балета, объединяющий великую классику с актуальной хореографией.

Начало концертов в 17:00 на Новой сцене театра. Возрастное ограничение: 12+. Билеты уже в продаже.