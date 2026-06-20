Саратовские абитуриенты могут подать заявление в вузы через Госуслуги

С 20 июня в Саратовской области стартовала приёмная кампания в вузы и колледжи. Абитуриентам больше не нужно стоять в очередях — подать документы можно онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах.

Сервис позволяет подать заявления сразу в несколько учебных заведений, отслеживать место в конкурсных списках и дать согласие на зачисление, не выходя из дома. Результаты ЕГЭ, сведения о льготах и индивидуальных достижениях подгружаются автоматически из государственных систем.

Сервис также помогает выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение. Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат одногруппников. Иностранцы в этом году также могут поступить онлайн, зарегистрировавшись в ruID. По всем вопросам работы сервиса работает горячая линия: 8 800 444 51 15. Найти подходящий вуз поможет сервис «Подбор вуза» на Госуслугах — он учитывает баллы ЕГЭ, общежитие и другие пожелания.