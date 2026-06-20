Саратовским выпускникам предлагают более 19 тысяч бюджетных мест

Фото: МинИнформ 64 Z

С 20 июня в Саратовской области стартовала приёмная кампания в колледжи и вузы. Абитуриентов ждут 50 областных колледжей и техникумов, 19 структурных подразделений вузов и 17 вузов региона. Общий бюджетный приём составит почти 19 тысяч мест: 11 тысяч — в колледжах, более 8 тысяч — в вузах. Документы можно подать онлайн через «Госуслуги», лично в приёмную комиссию или по почте. В колледжи очная форма принимается до 15 августа, в вузы — до 20–25 июля в зависимости от формы вступительных испытаний.

Особое внимание — целевому обучению. На платформе «Работа России» размещено более 1000 предложений от работодателей. Абитуриенты могут выбрать подходящее предложение, заключить договор и получить гарантированное трудоустройство после выпуска. С 2026 года действует важное нововведение: при поступлении в колледжи по целевому договору зачисление происходит в первоочередном порядке независимо от баллов аттестата. Договор можно заключить не только при поступлении, но и в процессе обучения.

Подробная информация о сроках, правилах и целевых предложениях доступна на сайтах учебных заведений и на портале «Госуслуги».