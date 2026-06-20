В Саратове осуждён мужчина за покушение на убийство двух братьев

В Саратове вынесен приговор 23-летнему мужчине, признанному виновным в покушении на убийство двух братьев из хулиганских побуждений. Преступление произошло вечером 26 августа 2025 года у дома на улице Орджоникидзе.

Осуждённый нанёс потерпевшим множественные удары ножом в жизненно важные органы. Однако его умысел не был доведён до конца благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи. Пострадавшие выжили.

Суд приговорил фигуранта к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.