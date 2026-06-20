Директор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческой организации. По версии следствия, с ноября 2025 года по январь 2026 года руководители компании, осуществляющей электромонтажные работы, более двух месяцев не выплачивали зарплату своим работникам. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность не менее 300 тысяч рублей.

Дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности. Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление напоминает, что невыплата заработной платы влечёт уголовную ответственность.