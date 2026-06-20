В Ершове встретились добрососедство и добровольчество

В Ершове уютный дворик городского района «Запасадка» стал местом встречи жителей, «серебряных» волонтёров и сотрудников центра социального обслуживания. Участники пели патриотические и лирические песни, читали стихи, в том числе собственного сочинения, играли в интеллектуальные игры, угощались пирогами и чаем.

Идею формата заимствовали из практики других районов области — о ней волонтёр Наталья Евдокимова узнала на фестивале «Нужные люди». Первый опыт общения оказался успешным: время пролетело незаметно.

Деятельность «серебряных» волонтёров поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.