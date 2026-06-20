Музей истории СВО покажет фильм о суде над нацистскими промышленниками

Саратовский музей истории СВО приглашает на специальный показ документального фильма «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками» из цикла «Без права на забвение». Мероприятие состоится сегодня, 20 июня, в 13:00. Фильм рассказывает о роли промышленных магнатов в поддержке нацистского режима, о компаниях, снабжавших германскую военную машину топливом, боеприпасами и химическими веществами для преступных технологий.

Зрители узнают, кто из промышленников был привлечён к ответственности на Нюрнбергских процессах, а кому удалось избежать наказания. Показ пройдёт в рамках цикла документальных фильмов «Без права на забвение», посвящённых исторической справедливости.

Вход на показ свободный, посещение музея бесплатное.