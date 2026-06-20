Юные экологи соревновались в знании природы на слёте «Край, в котором мы живём»

В Областном центре экологии, краеведения и туризма прошёл слёт юных экологов — младших школьников «Край, в котором мы живём». В нём участвовали шесть команд из Саратова и Татищевского района.

Программа включала экологический маршрут по станциям: «Лесное царство», «Войди в природу другом», «По страницам Красной книги», «Животный мир», «Птицы нашего края», «По лесным тропинкам» и «Знатоки рыб». На одних станциях ребята определяли лекарственные растения по гербарию, на других — узнавали рыб по характерным частям (ёрша по плавникам, сома по усам), а также слушали голоса птиц и объясняли их названия.

Победителями на отдельных станциях стали команды: «Волжане» (лицей Шнитке), «Красный бутон» (школа №77), «Вавиловцы» (школа №66 имени Вавилова), «Экомир» (гимназия №7 имени Ушинского), «Светлячки» (школа села Ягодная Поляна) и «Зелёные спасатели» (школа №54 имени Евтеева). По итогам всех этапов абсолютным победителем признана команда «Вавиловцы» из школы №66.