«Акатуй» в Шняево: плуг и земля «венчаются» во время сева

Фото: Дмитрий Глухов

В Базарно-Карабулакском районе отгремел областной национальный праздник «Акатуй». Гуляния развернулись в селе Шняево – одном из старейших чувашских поселений Саратовской области, основанном ещё в 1692 году.

Фото: Дмитрий Глухов

Акатуй часто называют праздником земледелия. В переводе с чувашского «ака» – сев, «туй» – свадьба. По древнему поверью, в эти дни плуг и земля «венчаются» во время весенних полевых работ. А после завершения сева начинались широкие гуляния с обязательными караваем, круглым сыром и пивом, без которых не обходится ни одно застолье.

Фото: Дмитрий Глухов

Областной праздник в Шняево проводится уже не первый год. Основная цель – сохранить и передать молодёжи богатые традиции чувашского народа. И это удаётся: на празднике работали не только чувашская и русская национальные палатки, но и подворья других коренных народов района. Село Максимовка представило мордовскую культуру, Яковлевка – татарскую. В каждой палатке можно было увидеть предметы быта, национальные костюмы и, конечно, попробовать традиционные блюда.

Фото: Дмитрий Глухов

На сцене выступали творческие коллективы не только из Саратовской области, но и из Чувашии и Татарстана. Звучали народные песни, проходили обрядовые действа и спортивные состязания.

С приветственными словами к гостям обратились министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов и президент Чувашского национального конгресса Валерий Климентьев.