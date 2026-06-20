Ветераны СВО, волонтер и работники соцсферы стали делегатами на всероссийский съезд «Единой России»

Сегодня состоялся первый этап региональной конференции партии «Единая Россия»

В ходе конференции, которую провел губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин были избраны делегаты для участия в всероссийском съезде партии «Единая Россия».

Делегатами съезда от Саратовской области стали:

Наталья Ананьева – сотрудник детского сада «Березка» села Озерное Аткарского района;

Светлана Земскова – волонтер, психолог оказывающий помощь участникам СВО в военных госпиталях;

Валентина Карагодина – сотрудник районного дома культуры Краснопартизанского района;

Николай Ларин - заместитель главы Петровского района по социальным вопросам;

Галина Ткачева - Директор Краснокутского зооветеринарного техникума, депутат облдумы.

Александр Лебедев - секретарь Вольского местного отделения партии «Единая Россия»;

Олег Максимов – ветеран специальной военной операции, город Балаково;

Тимофей Сакун – ветеран специальной военной операции, город Саратов;

Лариса Сафонова – редактор газеты «Народная трибуна», Калининский район, мать участника СВО;

Губернатор, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Роман Бусаргин напомнил о ключевой роли участников СВО в работе власти.

«В абсолютном приоритете остается работа по поддержке наших участников СВО и их близких. Как уже говорил ранее, по этому направлению повысить эффективность поможет непосредственное привлечение к работе самих ветеранов и участников специальной военной операции. Их роль в партийной структуре является одной из ключевых на всех уровнях. Отмечу, что 24 участника специальной военной операции в нашем регионе стали победителями предварительного голосования. На мой взгляд, эта цифра в совокупности с кадровыми решениями в региональных и муниципальных органах власти как раз свидетельствует о хороших темпах интеграции военнослужащих в систему государственного управления, о чем говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин. Наша общая задача - оказать бойцам полную поддержку в реализации в новой для себя роли, сопровождать их, особенно на начальных этапах», - подчеркнул Роман Бусаргин.