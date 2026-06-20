ПРЕМА: дети и взрослые занимаются йогой с инструктором

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На фестивале «ПРЕМА» в Энгельсе продолжается активный отдых и единение с природой. Участники погружены в активности и практики. В тематических шатрах «Огонь», «Вода», «Земля» и «Воздух» проходят занятия йогой, обсуждения питания и другие практики. Йогу ведет инструктор с участниками всех возрастов — дети тоже занимаются с удовольствием. Скоро начнутся коллективные парения (каждый час после 12:00).

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Настроение у всех отличное. Кто-то обедает в своих палатках, кто-то — на фудкорте. Многие гости отправились покорять Волгу: купаются на пляже и катаются на сапбордах. Погода радует, атмосфера дружелюбная.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Информационный партнер фестиваля — «Комсомольская правда в Саратове».