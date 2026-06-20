В день рождения саратовский выпускник получил заветные 100 баллов

Фото: Архив КП

Утверждены результаты единого государственного экзамена по математике базового и профильного уровней, который прошел 8 июня.

100 баллов получили четверо саратовских учеников: одиннадцатиклассница Саратовского областного образовательного комплекса - Политехнического колледжа - Лицея-интерната 64 Мария Васильева и выпускники физико-технического лицея № 1 города Саратова Олег Пешков, Максим Козлов, Георгий Маслов.

Олег Пешков, вчерашний школьник, узнал о своем триумфе в личный праздник — в день совершеннолетия. Вместо обычных поздравлений его ждал подарок, о котором мечтают многие —заветные 100 баллов. По словам Олега, этот результат — не просто цифра, а итог титанической работы, начавшейся еще в 9-м классе:

«Это лучшая новость, которую можно было услышать в своё восемнадцатилетие! Этот результат — не личная заслуга, а общая победа, к которой приложили усилия родители и педагоги. Теперь, имея в кармане абсолютный максимум, я увереннее смотрю в будущее. В планах - поступить в СГУ имени Н.Г. Чернышевского на факультет компьютерных наук и информационных технологий» — поделился выпускник.