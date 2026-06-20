Фото: ООО "Волга-Медиа"

Утро второго дня фестиваля ПРЕМА началось с активностей

Второй день «ПРЕМЫ»: йога, завтрак и новые открытия

С самого утра на площадке царило оживление: люди встречали рассвет, а уже к 8 утра дружно вышли на йогу. Мощный класс «108 приветствий солнцу» провела Анна Артемьева. Народу собралось много — некоторые приехали специально ради этого ритуала, все занимаются активно и с полной отдачей.

Пока участники набираются сил на ковриках, наш корреспондент тоже не теряет время и завтракает рисовой кашей с яблочком, чтобы восстановить силы перед новыми свершениями.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Также новость для гурманов: на ПРЕМЕ открылось новое заведение! У ребят пока нет названия, и они обратились за помощью к гостям.