Саратовский музей истории СВО приглашает на спецпоказ документального фильма

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Сегодня, 20 июня, в 13:00 Саратовский музей истории СВО приглашает на специальный показ документального фильма «Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками» из цикла «Без права на забвение».

Картина посвящена роли промышленных кругов в организации и поддержке нацистского военного режима. В фильме рассказывается о компаниях и магнатах, которые снабжали германскую военную машину топливом, боеприпасами и химическими веществами, применявшимися в преступных технологиях.

Зрители узнают, кто из промышленников был привлечён к ответственности в ходе Нюрнбергских процессов, а кому удалось избежать наказания.

Вход на показ свободный, посещение музея — бесплатно.