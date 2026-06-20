Роман Бусаргин о Народной программе ЕР: Она никогда не теряет своей актуальности

Фото: МинИнформ 64 Z

Губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Роман Бусаргин предложил параллельно с формированием общих предложений в Народную программу партии учесть специфику Саратовской области при составлении стратегии ее развития.

«Все знают, что Народная программа - не статичный документ. Несмотря на свою фундаментальность, она никогда не теряет актуальности, потому что подстраивается и дополняется, исходя из текущих запросов жителей. Считаю правильным в этом разрезе думать и о региональной специфике. Есть вещи, которые для Саратовской области могут быть актуальнее, чем для других регионов. Важно учитывать это и готовить соответствующие инициативы. В их числе могут быть темы развития дорожной инфраструктуры, укрепления опорных населенных пунктов, особенно в контексте отдаленных территорий. Большое внимание этим вопросам уделяет Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, чей вклад в развитие нашего региона благодаря реализации его проектов невозможно переоценить», - заявил он.