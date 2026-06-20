Саратовцы направили больше 10 тысяч предложений в Народную программу «Единой России»

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Жители Саратовской области принимают активное участие в формировании новой Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сегодня заявил губернатор, секретарь реготделения Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул, что в программе, как и всегда, будут учтены главные вызовы, с которым сталкивается страна.

«В первую очередь, конечно же, речь о демографии. Поддержка семей с детьми, развитие инфраструктуры для детей, повышение качества оказания профильной медицинской помощи - все это безусловные приоритеты. На сегодняшний день это, пожалуй, один из ключевых блоков всей программы», - отметил Роман Бусаргин.

Среди других направлений, по которым также будут выработаны предложения, - дефицит кадров, интеграция новых профессий в образовательную среду, повышение жилищной и транспортной доступности, обеспечение экономической стабильности и технологического суверенитета, сохранение ценностей и традиций, нашего богатого культурного наследия.

«И тут крайне важно понимать, что решить все эти задачи без стратегического, продуманного на несколько шагов вперед подхода невозможно. По каждому направлению должно быть четкое понимание, как и куда двигаться. Все блоки Правительства региона сейчас формируют именно такие подходы», - заявил губернатор.