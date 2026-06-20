Бусаргин: поддержка участников СВО — абсолютный приоритет

Роман Бусаргин на конференции регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остаётся абсолютным приоритетом.

«В абсолютном приоритете остается работа по поддержке наших участников специальной военной операции и их близких. На экспертном совете партии об этом подробно говорила герой России, военный медик Людмила Болилая. Жизнь, которую я напомню, так же тесно связана с Саратовской областью, что является исключительным поводом для нашей с вами гордости. Как уже говорил ранее, по этому направлению повысить эффективность поможет непосредственное привлечение к работе самих ветеранов и участников специальной военной операции. Их роль в партийной структуре является одной из ключевых на всех уровнях власти.

Отмечу, что 24 участника специальной военной операции в нашем регионе стали победителями предварительного голосования. На мой взгляд, эта цифра в совокупности с кадровыми решениями в региональных и муниципальных органах власти как раз говорит о хороших темпах интеграции военнослужащих в систему государственного управления, о чем говорил наш президент Владимир Владимирович.»