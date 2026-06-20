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НовостиОбщество20 июня 2026 6:36

Роман Бусаргин: работа опирается на доверие людей

В Саратове проходит конференция «Единой России»
Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Сегодня в Саратове проходит конференция регионального отделения «Единой России», на которой определят делегатов на ближайший съезд партии. Губернатор, секретарь реготделения Роман Бусаргин открыл мероприятие, подчеркнув, что решения партии всегда отражают запросы людей.

«Вся наша работа опирается на доверие людей, которое заслуживалось годами. И это касается любой сферы без исключения — от поддержки семей до модернизации ЖКХ. Самое главное — эти решения отражают реальные запросы жителей, потому что они вовлечены в работу и часто сами являются инициаторами», — отметил Бусаргин, назвав народную программу «Единой России» подтверждением этого подхода.