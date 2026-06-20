Юные экологи Саратова соревновались в знании природы

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В Областном центре экологии, краеведения и туризма состоялся слёт юных экологов – младших школьников «Край, в котором мы живём». В мероприятии приняли участие команды из шести образовательных учреждений Саратова и Татищевского района.

Программа слёта включала прохождение экологического маршрута по станциям: «Лесное царство», «Войди в природу другом», «По страницам Красной книги», «Животный мир», «Птицы нашего края», «По лесным тропинкам» и «Знатоки рыб». В точке «По лесным тропинкам» участники определяли лекарственные растения по гербарию и на учебно-опытном участке, знакомились с их свойствами и правилами сбора. На площадке «Знатоки рыб» ребята узнавали названия пресноводных рыб по характерным частям: ёрша по плавникам, сома по длинным усам. На станции «По страницам Красной книги» школьники отвечали на вопросы о причинах попадания животных и растений в Красную книгу. С большим удовольствием дети определяли голоса птиц и объясняли их названия по поведению на станции «Птицы нашего края».

В учреждении дополнительного образования подвели итоги слёта. Победителями на отдельных станциях стали: команда «Волжане» из музыкально-эстетического лицея имени Шнитке, команда «Красный бутон» из школы № 77, команда «Вавиловцы» из школы № 66 имени Вавилова, команда «Экомир» из гимназии № 7 имени Ушинского, команда «Светлячки» из школы села Ягодная Поляна и команда «Зелёные спасатели» из школы № 54 имени Евтеева. Абсолютным победителем слёта по итогам всех станций стала команда «Вавиловцы» из школы № 66 имени Вавилова.

Министерство образования области