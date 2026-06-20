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НовостиОбщество20 июня 2026 6:31

В Саратове речное такси вышло на маршрут

Такси по Волге довезет до аэропорта в Сабуровке
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области состоялось знаковое событие — возобновлены пассажирские речные перевозки. Благодаря поддержке федеральных и региональных властей, в регионе начало работу первое «речное такси», которое связало историческую набережную Саратова с международным аэропортом «Гагарин».

Такси будет курсировать от набережной Космонавтов до села Сабуровка (вблизи аэропорта «Гагарин»).

Для запуска сервиса была проведена необходимая подготовка, включая обустройство причального сооружения. Инициатива реализуется по поручению губернатора Романа Бусаргина при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Расписание движения речного такси доступно на официальном сайте Правительства Саратовской области. [sources=[https://xn--64-6kcain0bn.xn--p1ai/rechnoe-taksi/index.html]]