До октября в Балаково отремонтируют дворы одиннадцати детских садов - Володин

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил о решении отремонтировать территории всех 11 детских садов в городе Балаково, которые находятся в ненормативном состоянии. Работы планируется завершить до октября текущего года. Проект реализуется в рамках благотворительной инициативы при поддержке местных предприятий.

«Задача — завершить работы до октября... Я надеюсь, мы сможем уже 1 октября сказать, что все детские садики города Балаково приведены в нормативное состояние».

Список дошкольных учреждений

Ремонт коснётся следующих детских садов:

Вячеслав Володин отметил, что в среднем капитальный ремонт территорий этих учреждений не проводился более 50 лет, из-за чего они пришли в упадок и требуют серьёзных вложений.

Объём работ и финансирование

В ходе благоустройства будут выполнены следующие работы:

Обустройство дворовых территорий.

Установка новых детских площадок.

Замена ограждений.

Обновление малых архитектурных форм (например, беседок).

Проект финансируется на паритетной основе: одна треть расходов покрывается за счёт благотворительного проекта с участием городских предприятий, а две трети берёт на себя правительство Саратовской области во главе с губернатором.

Контекст и масштаб инициативы

Изначально проект по благоустройству охватывал Саратов и 15 районов области (включая 49 опорных сел), где работы должны завершиться к августу 2026 года. Позже аналогичная программа была запущена для 11 детских садов Энгельса. Решение включить Балаково расширяет географию этой социальной программы.