Саратовцам разъяснили схему замены СНИЛС после изменения личных данных

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Территориальное управление Социального фонда России по Саратовской области предоставило информацию о порядке внесения изменений в персональные сведения в случае смены удостоверения личности.

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) является уникальным идентификатором и не подлежит изменению. Ранее выдаваемые зелёные карточки СНИЛС были заменены на уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта — в бумажном или электронном виде (форма АДИ-РЕГ).

В случае изменения фамилии или имени (например, после официальной регистрации брака) необходимо актуализировать соответствующие данные в системе. Сам номер СНИЛС при этом остается прежним. Подать заявление на внесение изменений можно несколькими способами: лично, обратившись в клиентскую службу Соцфонда или в любой многофункциональный центр (МФЦ). Такой порядок предусматривает оперативное внесение обновлений. Альтернативный вариант — передача документов через вашего работодателя, однако в этом случае процедура может занять до четырёх рабочих дней.

Если же персональные данные не менялись, а вам требуется лишь получить копию уведомления о регистрации, наиболее удобным способом станет использование онлайн-ресурсов. Например, можно оформить электронный документ на официальном сайте Соцфонда или загрузить его из личного кабинета на портале «Госуслуг», при условии наличия подтверждённой учётной записи. Для лиц, не имеющих официального трудоустройства, а также для самозанятых граждан, существует возможность получения копии документа традиционным путём — путём обращения в МФЦ или отделение фонда. Работающие граждане могут запросить дубликат через своего работодателя.