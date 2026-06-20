Минпромэнерго Саратовской области заявило о полном контроле ситуации с бензином

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В Саратовском областном министерстве промышленности и энергетики прошло совещание, посвященное обеспечению бесперебойной подачи автомобильного топлива на местные автозаправочные станции. В дискуссии приняли участие представители ведущих нефтяных корпораций и руководители независимых сетей АЗС. Эксперты отметили внезапное увеличение спроса на бензин в течение суток, но нефтяные компании не прогнозируют серьезного дефицита.

Для оперативного стабилизации ситуации на топливном рынке предполагается задействовать внутренние ресурсы компаний. Кроме того, будет привлечена специализированная техника, предназначенная для быстрого устранения локальных нехваток нефтепродуктов на станциях.

Представители власти достигли договоренности с бизнес-сообществом об усилении надзора за розничными ценами. Постоянный контроль за стоимостью горючего позволит ведомству своевременно предотвращать нежелательные рыночные процессы. Руководитель министерства Михаил Торгашин особо акцентировал внимание частных продавцов на недопустимости спекулятивных действий. Несмотря на рыночные колебания, неоправданный рост цен на АЗС будет строго пресекаться.