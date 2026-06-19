Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Энгельсском районе 19 июня официально открылся семейный фестиваль ПРЕМА. На три дня гости мероприятия погрузились в атмосферу любви, творчества, музыки, осознанности и живого общения с природой и друг с другом.

Этот день был наполнен жизнью во всех её проявлениях.

Утро и день прошли в практике и погружении: йога, медитации, работа с телом, дыханием и внутренним состоянием. В шатрах «Вода», «Воздух» и «Земля» участники исследовали движение, голос, осознанность и контакт с собой.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На мастер-классах создавалось настоящее волшебство руками: свечи из вощины с травами, керамика, макраме, украшения из полимерной глины, текстиль и арт-объекты.

Детская площадка весь день была наполнена смехом, играми и творчеством.

Приятным дополнением фестиваля стал розыгрыш подарков от информационного партнёра фестиваля, издательского дома «Волга-Медиа». Для гостей ПРЕМА и подписчиков каналов «Комсомольская правда в Саратове» и «Аргументы и факты в Саратове» подготовили приятные подарки для всей семьи: настольные игры, уютные пледы для пикника и стильные термокружки.

Первый день ПРЕМА 2026. Это было красиво

Музыкальная часть фестиваля задала мощный ритм вечеру. На главной сцене звучали африканские мотивы, этнические ритмы и живая музыка.

Отдельная магия, акустическая сцена, которая наполняет звуком всю площадку.

Фото: ООО "Волга-Медиа"

А самое ценное, это люди.

Улыбки незнакомцев, объятия друзей, детский смех, будто все приехали сюда за одним: почувствовать любовь, свободу и жизнь чуть глубже.

Не случайно название фестиваля происходит от санскритского слова prema, что означает «любовь». И в первый день она действительно ощущалась во всём.