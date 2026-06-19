Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратове уже почти год существует Городская любительская капелла

Культурный проект создан на базе Дома Александровского при поддержке Вячеслава Викторовича Володина.

Коллектив занимается в Доме Александровского (ул. Советская, 1). Сюда принимают всех желающих независимо от возраста, профессии и наличия музыкального образования.

За 9 месяцев капелла дала около десятка концертов — в госпиталях, Саратовском высшем артиллерийском командном училище, Лицее-интернате-64, Областной научной библиотеке. В репертуаре более 20 произведений: народные, духовные, эстрадные, классические произведения из опер, кино на русском, английском, греческом, китайском, латыни. Постоянный состав — 55 человек (средний возраст 45+).

Художественный руководитель — дирижер Анастасия Сикорская, концертмейстер — Ольга Борисова.

Сегодня капелла даёт отчётный концерт в Театральном зале Саратовской консерватории.

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