В Турковском и Аркадакском районах поздравили медиков

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова поздравила медицинских работников Турковского и Аркадакского районов с профессиональным праздником. От имени депутата Государственной Думы Николая Панкова она передала медикам теплые слова признательности, ценные подарки и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. «Медицина — это не профессия, а призвание», — подчеркнула Мария Усова.

Фото: канал Марии Усовой

«С первого вздоха в роддоме и далее по сценарию жизненных событий — врачи наши спутники! День медика — это не только отраслевой праздник, но и наш общий праздник почитания тех, кто отдал жизнь служению людям», — отметила депутат. На торжественном мероприятии главный врач Аркадакской районной больницы Александр Плеханов сказал: «Мы просто такие люди».

Фото: канал Марии Усовой

Мария Усова пожелала медикам здоровья, счастья и благодарных пациентов.