В селе Оркино оштрафовали владельцев скота за бесконтрольный выпас

В селе Оркино Петровского района владельцы скота оштрафованы за бесконтрольный выпас животных. Ранее жители села неоднократно жаловались, что коровы и овцы свободно пасутся на улицах и чужих участках.

Недавно животные зашли на территорию дома культуры и повредили только что высаженный «Сад памяти». Сотрудники административной комиссии выехали в село и зафиксировали три факта безнадзорного выпаса.

На заседании Административной комиссии Петровского района каждому из владельцев животных выписали штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, житель села Озерки был оштрафован на 4 тысячи рублей за складирование отходов домашних животных рядом с домом. Власти напомнили, что каждый хозяин несёт ответственность за своих питомцев и обязан пасти их в установленных местах.