В двух сёлах Воскресенка отремонтировали улицы Центральные

Дорожники завершили работы на 200 объектах в Саратовской области, 13 из них — улицы с названием Центральная. Лидером стал Энгельсский район (24 объекта, 85% от плана), за ним следуют Романовский (5 из 6) и Балаковский с Хвалынским (по 65% выполнения).

Улицы Центральные отремонтировали в сёлах Невежкино, Мирный, Воскресенка (в Новоузенском и Энгельсском районах), а также в Балаковском (Николаевский, Головановский), Энгельсском (Красный Партизан, Липовка) и Краснокутском (Репное, Ждановка, Карпенка, Чкалово) районах.

В 2026 году на ремонт сельских дорог направлено 1,34 млрд рублей, всего за время программы — 7 млрд рублей. Обновлено 1,5 тыс. км дорог. Работы идут при поддержке губернатора Романа Бусаргина.